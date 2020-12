Adaf empossa mais quinze aprovados em concurso

Manaus/AM - O Governo do Amazonas empossou, nesta quarta-feira (15), mais quinze aprovados no concurso da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado Amazonas (Adaf) e vão compor o quadro efetivo do órgão. O Diário Oficial do Estado (DOE) divulgou o decreto de nomeação na edição do dia 23 de novembro.

Os servidores ocuparão os cargos de técnico de fiscalização agropecuária, fiscal agropecuário médico veterinário, auxiliar de fiscalização agropecuária, assistente técnico, técnico de fiscalização agropecuária, administrador e motorista.



O diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo, comemorou a posse dos novos colegas. Ele ressaltou que, a partir de agora, os aprovados criarão vínculo com o Governo do Estado e Adaf como servidores públicos.



“Apesar das consequências da pandemia, conseguimos dar continuidade ao chamamento dos aprovados no concurso. Esperamos dar posse aos demais colegas que foram nomeados neste mês de dezembro”, destacou Araújo.

Os gerentes técnicos e chefes dos departamentos da agência vão ministrar o treinamento aos novos servidores, marcado para o dia 4 de janeiro. O processo vai contar ainda com palestras institucionais dos representantes da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuária e Florestal e Sustentável (Idam).



Os novos servidores atuarão nos municípios de Tefé, Coari, Silves, Manaus, Humaitá, Lábrea (Vila Extrema), Santo Antônio do Matupi (Manicoré), Parintins, Nova Olinda do Norte, Autazes e Manaus.



Ao todo, o edital do concurso da Adaf ofertou 208 vagas. O resultado final do certame foi homologado no dia 29 maio de 2019 e a primeira nomeação ocorreu em março deste ano, tendo a posse ocorrida em julho, devido à pandemia da Covid-19.