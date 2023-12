Adaf apreendeu cerca de 3,4 mil litros de agrotóxicos irregulares em 2023 no Amazonas

Manaus/AM - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), por meio da Gerência de Fiscalização de Agrotóxicos (GFA) apreendeu, neste ano, cerca de 3,4 mil litros de agrotóxicos, após a detecção de irregularidades. No período, foram efetuadas 34 fiscalizações em revendas, prestadoras de serviços manipuladores de agrotóxicos, postos ou centrais de recebimento de embalagens vazias ou com resíduos de agrotóxicos.

No Amazonas, a Adaf é o órgão responsável por fiscalizar o comércio e o uso correto de agrotóxicos; registrar estabelecimentos comerciais que revendem agrotóxicos e afins; registrar estabelecimentos que prestam serviços de aplicação de agrotóxicos; cadastrar produtos agrotóxicos e afins registrados no órgão federal para serem utilizados no Amazonas; cadastrar e fiscalizar propriedades rurais; assim como desenvolver ações educativas junto a revendedores, prestadores de serviços com agrotóxicos, produtores rurais, profissionais e estudantes.

Ao longo de 2023, os fiscais da GFA fiscalizaram, ainda, 17 propriedades rurais e promoveram 121 fiscalizações de trânsito inter e intraestadual de agrotóxicos. Comprometida em orientar a sociedade sobre a manipulação correta dos defensivos, a GFA também promoveu 98 atividades de educação sanitária, entre eventos, campanhas, palestras, workshop e reuniões.

A Agência de Defesa orienta que os estabelecimentos interessados em revender agrotóxicos procurem a Adaf para receber um Laudo de Vistoria em Revendas, documento emitido após inspeção presencial feita por um fiscal da autarquia. Nessa visita, o servidor da Adaf verifica as condições de armazenagem dos produtos, procedimento repetido três vezes ao ano para garantir o cumprimento da legislação, depois que as revendas entram em operação.