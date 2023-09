Adaf alerta sobre data limite para notificar vacinação contra febre aftosa no Amazonas

Manaus/AM - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) alerta os produtores do estado contemplados pela segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, sobre o término do prazo para a notificação do procedimento que é até esta sexta-feira (29).

A vacinação contra a doença foi encerrada no dia 30 de agosto. E teve a notificação prorrogada para atenuar episódios de instabilidade na cobertura de internet em alguns municípios contemplados. A comunicação pode ser feita de forma presencial em um dos escritórios da Adaf ou por meio do atendimento remoto da autarquia, no telefone (92) 99238-5568.

Nesta etapa, foram vacinados bovinos e bubalinos de até 24 meses, nas cidades de Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará, Urucurituba.

O descumprimento da notificação acarreta aos produtores um registro de não imunização do rebanho existente na propriedade, além de pagamento de multa no valor de R$ 40 por animal, mais R$ 300 por propriedade. O trânsito de animais também fica impedido.

Podem realizar a notificação até o dia 29 de setembro produtores que adquiriram a vacina até o dia 30 de agosto, dia de encerramento da vacinação.