Acusado de matar homem a tiros após cobrar dívida é condenado no Amazonas

Manaus/AM - Paulo Sérgio Teixeira Fidelis foi condenado a 10 anos de prisão, 09 meses de detenção e 10 dias de multa por matar a tiros o empreiteiro Nardélio Delmiro Gomes após cobrar uma dívida, em Humaitá, no Amazonas.

Devido à comoção na sociedade local e a fim de se evitar o risco de imparcialidade dos jurados, a sessão de julgamento ocorreu na cidade de Lábrea, de forma híbrida.

Conforme os autos, o homicídio ocorreu no dia 30 de novembro de 2011, em Humaitá, cidade natal da vítima. Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia do crime Nardélio foi abordado por Paulo e ambos passaram a conversar sobre uma suposta dívida trabalhista da vítima para com o denunciado.

A vítima disse que deveriam aguardar pela decisão judicial, já que o suspeito havia buscado a justiça. Naquele momento, então, o réu teria sacado um revólver da cintura e efetuou três disparos que atingiram o pescoço e o tórax da vítima.

Conforme os autos, o réu confessou que desferiu os tiros de arma de fogo, que portava em via pública, que atingiram a vítima, e fugiu logo em seguida, desfazendo-se da arma do crime. O Conselho de Sentença concluiu que o acusado praticou o crime de homicídio, com a qualificadora de utilizar-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.