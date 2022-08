Acusado de matar comerciante a terçadadas no Amazonas é condenado a 16 anos de prisão

Manaus/AM - Cledson Dias dos Santos foi condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão pelo homicídio de Ovídio Tavares Leal, em Urucurituba, no Amazonas. O julgamento ocorreu na última terça-feira (2), no Fórum local, presidido pelo juiz Eduardo Walker e com atuação do Promotor de Justiça Kleyson Nascimento Barroso.

O crime foi cometido em 06/10/2021, na Comunidade Bom Jesus, em Urucurituba. A vítima tinha 68 anos e foi assassinada dentro do estabelecimento comercial de sua propriedade, localizado na zona rural da cidade, próximo ao Lago do Arrozal.

O Júri acolheu as qualificadoras defendidas pelo Ministério Público, reconhecendo o motivo fútil, uso de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I, III e IV do CP). Conforme os autos, por causa de uma dívida de R$ 50,00, a vítima foi imobilizada com a ajuda de um adolescente comparsa do réu e morta a terçadadas.