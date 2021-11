Acusado de matar adolescente é condenado a mais de 9 anos de prisão no Amazonas

Manaus/AM - Cleube Moisés Nogueira, acusado de homicídio duplamente qualificado, foi condenado a 9 anos e 3 meses de reclusão pela morte de Francivan Monteiro da Silva, e de lesão corporal grave contra um adolescente, no município de Anori, interior do Amazonas. A sessão de júri ocorreu na quarta-feira (24) e foi presidida pela juíza Priscila Pinheiro Pereira.

De acordo com a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM), com base no Inquérito Policial, os crimes atribuídos ao réu ocorreram na madrugada do dia 9 de agosto do ano passado, no bairro São João, quando Cleube, acompanhado de mais dois acusados – Renam Nunes de Matos e Francinaldo Brito da Costa, os quais estão foragidos – chegou de moto ao local onde a vítima se encontrava. Nesse momento, o acusado efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima. Um dos tiros atingiu a perna direita de um adolescente que estava ao lado de Francivan, causando-lhe lesões graves.

Os acusados decidiram matar Francivan porque este, pouco antes, num localizado no calçadão São Francisco, teria demonstrado interesse em uma mulher que estava em companhia de um grupo do qual faziam parte os acusados. Francivan teria tentando falar com a mulher por intermédio de um amigo, o que incomodou Renan. Os dois tiveram um rápido desentendimento e, em seguida, cada um afastou-se para sua mesa. Foi quando Renan teria decidido matar Francivan. Para isso, foi à casa de Cleube – que havia se retirado mais cedo do local, por estar bastante alcoolizado – e retornou com este, em uma motocicleta dirigida por Francinaldo Brito da Costa. Cleube, então, efetuou os disparos contra as vítimas.

Após a leitura da sentença – da qual ainda cabe apelação –, Cleube Moisés Nogueira foi conduzido ao 1.º Grupamento da Polícia Militar de Anori, mas deverá ser transferido para Manaus nos próximos dias, mediante autorização da Vara de Execução Penal de Manaus. Ela já cumpre pena em outro processo.