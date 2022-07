Acusado de assalto no Amazonas tem liberdade negada no STJ

Manaus/AM - A sentença condenatória fundamenta que o réu não poderá apelar em liberdade, mormente quanto se descreve dentro do contexto que o acusado, juntamente, com corréus, na prática criminosa, abordara múltiplas vítimas, com arma de fogo em punho, tomando-lhe os bens e outras anotações negativas em ficha de antecedentes, fato que indica propensão à prática delitiva. Leia mais em Amazonas Direito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.