Acre entra em colapso e transfere pacientes para Manaus

Em nota, Complexo Regulador que presta assistência à Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), disse que a Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM) deve enviar ainda neste sábado (13). Além do Amazonas, o Rio de Janeiro também se manifestou a favor do recebimento de pacientes do Acre.

Manaus/AM - O Amazonas disponibilizou dois leitos de UTI para pacientes Covid-19 do Acre, após o sistema de saúde do estado vizinho entrar em colapso.

