Ações na Base Fluvial Arpão resultaram em mais de 3 toneladas de drogas apreendidas

Inaugurada em agosto de 2020, a Base Fluvial Arpão tem sido uma ferramenta importante para o combate ao crime na região do rio Solimões. De janeiro a dezembro de 2021, as ações realizadas por agentes da Base Arpão resultaram na apreensão de 3,8 toneladas de drogas. A unidade fluvial da SSP-AM atua de forma integrada com a operação Hórus, que faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), do Governo Federal, sendo a principal base de repressão ao crime organizado no rio Solimões. Ao todo, apenas com as ações da Base Arpão, o crime organizado teve um prejuízo de R$ 97.133.667,00. Além da apreensão de entorpecentes, o valor está relacionado a apreensões de combustível, veículos, embarcações, eletrônicos, madeira, além de produtos de caça e pesca, dinheiro, ouro ou pedras preciosas e botijas de gás. De janeiro a dezembro de 2021, os agentes da Base Arpão efetuaram 166 prisões, a maioria relacionada a crimes ambientais, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de efetuarem a apreensão de nove adolescentes por atos infracionais análogos aos mesmos delitos.

