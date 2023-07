Acidente violento deixa dois mortos no Amazonas; vídeo

Por conta do impacto, Daniel foi arremessado em um muro e morreu na hora; já Madson e o garupa, Eduardo Batista, foram socorridos e levados ao hospital da cidade, no entanto, o condutor não resistiu e morreu.

Imagens mostram que Madson estava em uma motocicleta CB 300, com um grupo de amigos, quando acabou colidindo com Daniel, que estava em uma Honda Biz, em sentindo oposto da via.

Manaus/AM - Madson Lopes, de 21 anos, e Daniel Carneiro, de 31, morreram após um violento acidente neste sábado (15), na Rua Waldemar Ventura, do bairro de São José, em Manacapuru, interior do Amazonas.

