Acidente: Mulher é arremessada de motocicleta e morre esmagada em Manaus

Manaus/AM - A agente de portaria Katia Regina Brito de Souza, 30, morreu ao ter a cabeça esmagada por um ônibus, na manhã desta sexta-feira (2), após ser arremessada da motocicleta que estava, na avenida Torquato Tapajós. O piloto da motocicleta, identificado por Aldemir Nascimento dos Santos, 33, ficou ferido ao bater a cabeça.

Segundo testemunhas, Aldemir e Katia, que são casados, trafegavam pela via em uma motocicleta Fazer de cor vermelha e placa PHV-2E76 quando colidiram com a traseira de um carro Nissan de cor azul e placa QZT-4C78.

Conforme testemunhas, a motorista do carro vinha sendo ‘fechada’ pelo motorista do ônibus da linha 560, quando decidiu reduzir a velocidade. Aldemir não conseguiu parar a tempo e acabou batendo a motocicleta na traseira do carro.

Uma testemunha disse ainda, que com o impacto da colisão, Aldemir bateu a cabeça na lanterna do carro e Katia foi arremessada por cima do veículo, quando o ônibus 560 que havia ‘fechado’ a motorista do Nissan passou por cima da cabeça da agente de portaria que morreu na hora.

Aldemir foi socorrido e levado para uma unidade de saúde da capital. Agentes de trânsito foram acionados para o local bem como a polícia.

O caso deve ser investigado pela polícia civil.