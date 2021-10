Acidente em Presidente Figueiredo causa apagão e caos

De acordo com a Amazonas Energia, um carro colidiu com um poste e deixou a estrutura suspensa apenas pela fiação.

Manaus/AM - Um acidente de trânsito acabou deixando moradores de vários bairros sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira (1), na cidade de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas.

