Acidente destrói carro e deixa duas pessoas feridas na rodovia AM-070

Manaus/AM - O vendedor de polpa de frutas, Odinei Ferreira Pinheiro, 52, e outro homem ficaram feridos durante uma colisão violenta entre um dois veículos no Km 19 da rodovia Manoel Urbano, que liga a capital ao município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

O acidente ocorreu no sentido Manaus. Segundo o vendedor ele trafegava pela via quando foi atingido de frente por um carro modelo Amarok. Os dois motoristas ficaram feridos e um deles já foi socorrido pelo Samu.

Odinei, que teve o carro com perda total, sofreu cortes nas pernas e aguarda a chegada de outra ambulância. Ele conta que sempre faz o percurso para buscar frutas em comunidades próximas na companhia do filho, mas por sorte, hoje o menino ficou em casa.