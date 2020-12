Acidente com micro-ônibus que levava 20 pessoas deixa feridos na AM-010

Manaus/AM - Duas pessoas ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus ocorrido na noite dessa quinta-feira (24), no kM 39 da rodovia AM-010. No momento do acidente, 20 pessoas da mesma família estavam no veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista seguia pela estrada no sentido Manaus e ao passar pelo trecho, bateu em um buraco e perdeu o controle da direção.

Desgovernado, o ônibus caiu em um barranco de aproximadamente 10 metros de altura. Os bombeiros foram acionados, mas ao chegarem, encontraram apenas seis pessoas retirando os pertences do ônibus.

Elas relataram o que tinha acontecido e informaram que apenas duas pessoas se machucaram e precisaram ser levadas para o hospital.