Acidente com micro-ônibus na AM-070 deixa dois mortos e vários feridos

Manaus/AM - Um grave acidente com micro-ônibus deixou dois mortos e várias pessoas feridas, inclusive crianças, na tarde desta segunda-feira (20), no KM 23 da rodovia AM-070, no município de Novo Airão, no Amazonas. Acidente na AM-070 próximo a Novo Airão, no Amazonas pic.twitter.com/kWk4my4iHv — Babilônia (@hamudaniel19) December 20, 2021 Não há informações sobre as circunstâncias do acidente, mas informações preliminares são de que o veículo levaria os passageiros para a inauguração de uma igreja. Ainda não há informações sobre o número exato de feridos, mas todos foram socorrid0s para o hospital do município. Duas vítimas do acidente não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a unidade hospitalar para remover os corpos.

