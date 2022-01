Acervo do Centro de Biotecnologia da Amazônia passa por modernização com apoio da Fapeam

O acervo de mais de 2,5 mil espécies, dentre fungos, bactérias e actinomicetos, armazenadas no Laboratório de Microbiologia do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) passa por um processo de revitalização e modernização, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), do Governo do Estado.

A maior parte do acervo são endofíticos, isolados a partir de plantas amazônicas como o guaraná, cupuaçu, dendê, seringueira, tucumã, pau-rosa, copaíba, andiroba.

O Programa Coleções Biológicas/Museus é uma ação da Fapeam voltada para apoiar com recursos financeiros e bolsas, projetos que visem dar suporte à organização, informatização, gestão e divulgação de coleções biológicas institucionais e de museus já existentes e consideradas estratégicas para o Estado do Amazonas em instituições públicas ou privadas.

ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO

A coordenadora do projeto, doutora em Biotecnologia, Ingrid Reis, afirma que o trabalho busca o desenvolvimento e implantação de um sistema de armazenamento eletrônico. A plataforma irá integrar as informações sobre a procedência das espécies abrigadas na coleção, disponibilizando dados acerca das características morfológicas, além das potencialidades biotecnológicas.

“A partir desse sistema será criado também um catálogo ilustrado com fotografias, associando as principais características morfológicas e biotecnológicas das linhagens da coleção. A expectativa é tornar esse catálogo disponível ao público interessado na utilização desses microrganismos seja para o setor industrial, ou para novas pesquisas em benefício da sociedade”, explica.

A pesquisadora destaca que as coleções microbiológicas têm como principal função a aquisição, preservação, identificação, catalogação e distribuição de microrganismos autenticados para dar suporte à pesquisa científica, estudos epidemiológicos, bem como ao desenvolvimento e produção de produtos e processos tecnológicos.