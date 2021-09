Ação Solidária atende mais de 200 indígenas em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Estadual do Índio (FEI), em parceria com diversos órgãos, atendeu mais de 200 indígenas na 'Ação Solidária'. O evento foi realizado ontem (3), na Praia do Tupé, localizada no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

A ação direcionada às comunidades indígenas Tatuyo, Cipiá, Tuyuka e Diakuru, foi realizada por meio da parceria do Governo do Amazonas com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio (Semacc), Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e Conselho Tutelar da zona Rural, Cruz Vermelha e outras instituições independentes.

De acordo com o diretor técnico da FEI, Rafael de Morais, a ação levou acessibilidade até os povos que moram nesta região.

Doações — No local, os moradores das comunidades indígenas receberam doações de roupas e brinquedos, além de 70 cestas básicas doadas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que foram distribuídas para as famílias.

Atendimentos — Os indígenas receberam serviços médicos, odontológico, oftalmológico, fonoaudiológico, além de poder realizar o agendamento para a emissão de documentos. Entre os destaques foram realizadas oficinas, atividades estéticas e de massoterapia. As crianças da comunidade também puderam prestigiar uma oficina educativa, ministrada pelo Conselho Tutelar.