Ação leva cartão do produtor a comunidade no interior do Amazonas

Manaus/AM - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) realizou, em Parintins (a 372 quilômetros de Manaus), uma ação concentrada para a renovação e retirada de Cartão do Produtor Primário e preenchimento do formulário de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) e ao Crédito Rural (CAR).

O mutirão atendeu 55 produtores rurais da comunidade Santa Fé, no assentamento Vila Amazônia, no município, e foi coordenado pela equipe da unidade local do Idam em Parintins, na última semana.

O mutirão faz parte de uma iniciativa do Idam de realizar ações no assentamento Vila Amazônia, uma das regiões que mais contribuem com a produção agropecuária no município. O objetivo é disponibilizar de forma mais acessível serviços às famílias assentadas.

Segundo o gerente da unidade local do Idam em Parintins, Rickson da Cruz Valente, a finalidade destas ações é preparar os produtores agrícolas da Vila Amazônia para que um número cada vez maior seja atendido pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e outras políticas públicas, isto porque é preciso estar com a documentação em dia para ter acesso a esses serviços,