Ação inicia doações de equipamentos para vacinação no interior do Amazonas

Manaus/AM - Juruá, Manaquiri, Barreirinha, Maraã e Boa Vista do Ramos estão entre os primeiros municípios amazonenses a receberem itens para vacinação contra a Covid-19 doados pela Coca-Cola Brasil e o Movimento Unidos pela Vacina, do Grupo Mulheres do Brasil, com apoio do Grupo de Apoio Voluntário (GAV). Em uma mudança de logística, o Impact Hub Manaus uniu-se à iniciativa, estabelecendo-se como central para resgate dos insumos – ação que deve se estender até o mês de setembro.

A operação foi montada de forma a otimizar e agilizar a entrega para cidades que, em muitos casos, têm acesso só de barco. Com a criação da central no Impact Hub, representantes dos municípios em Manaus buscam os itens solicitados e fazem o encaminhamento para suas cidades, dentro de uma rotina já estabelecida para outras demandas. O espaço de coworking funciona para o armazenamento dos materiais e organização das entregas por voluntários do GAV e do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Manaus.

Entre os equipamentos obtidos estão refrigeradores e caixas térmicas para guardar as vacinas, materiais hospitalares (álcool, luvas e máscaras) e de escritório, como computadores, além de combustível. Todos os itens listados atendem a pedidos feitos pelas próprias prefeituras, por meio de ofícios encaminhados aos organizadores da ação.

Cidades contempladas

Estão confirmadas as entregas a 53 municípios amazonenses, das quatro regiões do estado:

Norte do Amazonas (5): Barcelos, Japurá, Maraã, Novo Airão e Santa Isabel do Rio Negro.

Sudoeste (15): Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Carauari, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Jutaí, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins.

Centro (25): Alvarães, Anamã, Anori, Autazes, Barreirinha, Boa Vista de Ramos, Caapiranga, Careiro, Coari, Codajás, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Presidente Figueiredo, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tefé, Urucará e Urucurituba.

Sul (8): Apuí, Boca do Acre, Borba, Humaitá, Lábrea, Novo Aripuanã, Pauini e Tapauá.