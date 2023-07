Ação em Presidente Figueiredo terá inscrições para cursos do Detran e emissão de documentos

A ação, será a partir das 8h na Praça da Vitória, e contará com uma série de atividades, incluindo palestras educativas, distribuição de panfletos informativos, apresentações de teatro de fantoches e brincadeiras lúdicas. Além disso, serão entregues kits de capacete e colete do projeto "Motociclista Legal".

Manaus/AM - Uma ação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) em parceria com a prefeitura de Presidente Figueiredo, no próximo dia 14 de julho, levará serviços como emissão de documentos e inscrições para cursos para motoristas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.