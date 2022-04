Ação dos Bombeiros oferece serviços de saúde gratuitos no Amazonas

Manaus/AM - Agentes do Corpo de Bombeiros realizarão nesta sexta-feira (1º) uma ação social denominada “Chamas de saúde”, no município de Rio Preto da Eva, para dar dicas sobre prevenção contra incêndios.

O objetivo da ação é promover a integração dos bombeiros com as comunidades do estado, oferecendo assistência multidisciplinar por meio de serviços de prevenção, promoção e reabilitação da saúde. O projeto busca levar assistência médica especializada a comunidades carentes.

No evento serão ofertadas especialidades médicas como cardiologia, clínica geral, dermatologia, ginecologia, ortopedia, otorrinolaringologia e pediatria.

A primeira edição ocorreu no dia 5 de março, no Distrito do Cacau Pirera, em Iranduba. Os outros municípios que receberam a ação foram Autazes e Parintins.