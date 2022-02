Ação de saúde itinerante realiza exames de endoscopia em Tefé

De 9 a 12 de fevereiro, 188 pessoas realizaram exames de endoscopia digestiva em Tefé. A ação de saúde busca ampliar o acesso da população e reduzir o tempo de espera pelo procedimento e já alcançou quase 600 pessoas em cinco municípios do interior do Amazonas.

A agenda de ações no interior iniciou, em janeiro deste ano, pelos municípios de Itacoatiara e Eirunepé. Nas duas localidades, foram realizadas 269 endoscopias digestivas, sendo 125 em Itacoatiara e 144 em Eirunepé.

Entre os dias 2 e 5 de fevereiro, a região do Baixo Amazonas recebeu a intensificação de procedimentos com a realização de 97 exames em Parintins e 38 exames em Nhamundá.

O próximo município a receber a ação será Tabatinga, na região Alto Solimões, com a previsão de serem realizados 161 procedimentos durante quatro dias, de 16 a 19 de março.

A intensificação se encerra em abril nos municípios de Humaitá e Lábrea (distantes 590 e 702 quilômetros de Manaus, respectivamente). A meta do Governo do Amazonas é realizar aproximadamente mil exames em oito municípios do interior do estado.

Todos os pacientes atendidos durante a intensificação do Governo do Estado estão inseridos no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), conforme indicação médica e aguardam pelo procedimento.