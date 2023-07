Acampamento de escoteiros reúne mais de 80 adolescente no Amazonas

Mais de 80 jovens do Movimento Escoteiro participaram neste último final de semana (28, 29 e 30-jul) do Acampamento Regional de Patrulhas Escoteiras (ARPE). O encontro aconteceu na chácara Sublime Encontro que fica no ramal do km 17 da rodovia BR 174. O evento reuniu mais de 80 escoteiros com idade de 11 a 14 anos e contou com a participação de seis grupos escoteiros de Manaus. O evento é realizado e coordenado pelos Escoteiros do Brasil Amazona. e acontece de dois em dois anos.

Entre as atividades propostas estão a integração dos jovens com outros adolescentes do Movimento, o sistema de patrulha, convivência ao ar-livre, a independência, o aprender fazendo e técnicas de acampamento, conforme explica o coordenador da atividade e chefe escoteiro Celso Eduardo - "Nosso objetivo é proporcionar aos jovens um momento impar, em um ambiente saudável, com muitos jogos, competições, além de estimular a amizade, o respeito entre todas as patrulhas. Nesse encontro todos os jovens são responsáveis, pela comida, pela fogueira e pela organização de seus subcampos" concluiu o chefe escoteiro.

O que é o escotismo:

O Movimento Escoteiro foi fundado em 1907 por Robert Baden-Powell, na Inglaterra. Baden-Powell aproveitou os elementos positivos de camaradagem, iniciativa, coragem e autodisciplina presentes na sua vida militar, bem como técnicas que seriam úteis no desenvolvimento dos jovens para criar um novo movimento educacional.

A partir de saberes e habilidades que aprendeu enquanto esteve na Índia e na África, ele escreveu, em 1899, um livro chamado “Ajudas à Exploração Militar” (Aids To Scouting), que continha informações sobre seguir pistas, exploração e técnicas que se referiam à vida em campo. O sucesso foi tanto que os jovens ingleses usaram para se divertir e viver novas aventuras.

Percebendo o enorme interesse dos jovens em aprender e replicar as técnicas citadas no livro, Baden-Powell empenhou-se em adaptá-lo para ser utilizado pelas escolas britânicas. E foi assim, reunindo as experiências e as atividades ao ar livre que criou um estilo de vida que passou a ser utilizado na educação e formação dos jovens: o Escotismo.

Brownsea o primeiro acampamento escoteiro do mundo

No dia 1º de agosto de 1907, ele levou 20 rapazes para a Ilha de Brownsea, no Canal da Mancha, para realizar o primeiro acampamento escoteiro do mundo. Essa era a forma que B-P havia encontrado para testar suas ideias. Ao longo de oito dias, ele aplicou diversos ensinamentos sobre vida em equipe e ao ar livre, acampamentos, fogueiras, jogos, rastreamento, observação e dedução, técnicas de primeiros socorros, alimentação e boas ações.

Ele havia pensado nessa diversidade de práticas para que os jovens pudessem voltar para casa mais independentes e com novas habilidades.

O acampamento foi um sucesso e, no início do ano seguinte, Baden-Powell lançou as seis edições do guia “Escotismo para Rapazes”, sem sonhar que estaria fundando o maior movimento educacional de jovens do planeta. A busca pelos manuais foi tão grande que ocasionou o surgimento de Tropas Escoteiras por toda parte.

Em vista dessa inesperada expansão do Movimento, B-P afastou-se do exército e se dedicou à sua “segunda vida”, como chamava o Escotismo. Passou, então, a viajar por diversos países, para orientar a constituição e o trabalho das associações escoteiras e para fazer do Escotismo uma grande fraternidade mundial.

O Escotismo foi crescendo, ramificando-se também numa vertente para as meninas (em 1909) e, em 1920, com o fim da Primeira Guerra Mundial, reuniu cerca de 8 mil jovens em Londres para o primeiro Jamboree Mundial, o maior evento escoteiro do mundo até então.