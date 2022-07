Abrem inscrições para cursos gratuitos e pagos de dança e ginástica da Ufam

Dança para crianças andantes com deficiência - 7 a 12 anos quinta 15h30; Dança em cadeira de rodas - todas as idades - terça 15h30 (o usuário de cadeira de rodas precisa manejar a própria cadeira).

Manaus/AM - Estão abertas até o próximo dia 8 de agosto as inscrições para turmas gratuitas e autossustentáveis no segundo semestre de 2022 do Programa de Dança, Atividades Circenses e Ginástica (Prodagin) da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.