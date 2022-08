Abertas inscrições para Marcha Contra Trabalho Infantil e Corrida das Escolas Judiciais em Manaus

Manaus/AM - Já estão abertas as inscrições para os interessados em participar da Marcha Contra o Trabalho Infantil e da 1ª Corrida das Escolas Judiciais do Estado do Amazonas, que acontecerá no próximo dia 11 de setembro, às 6h30, na Avenida das Torres, próximo à Pemaza.

Com o lema “Viva, Seja, Sinta”, a corrida tem o objetivo de estimular a prática de esporte, além de conscientizar a população da importância em se combater o trabalho infantil, e incentivar à inclusão social.

Os atletas inscritos vão disputar na distância de 5 km e 10 km e as regras de competição serão baseadas nas normas que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Mas a Marcha contra o Trabalho Infantil 2022 será apenas em caráter de participação, com distância de 3 km.

No total, serão disponibilizadas 1500 vagas na corrida, que será disputada nas seguintes categorias (masculino e feminino): individual, pessoas que fazem uso de cadeira de rodas, e pessoas com deficiência visual. Haverá premiação com troféu para os três primeiros lugares de cada categoria da corrida. Todos os atletas inscritos que terminarem as provas nos tempos máximos previstos terão direito a uma medalha de participação.

As inscrições podem ser feitas no site www.endurancemanaus.com.br e custam R$ 89 para a corrida e R$ 39 para a marcha. Acesse o regulamento e o percurso da I Corrida das Escolas Judiciais do Estado do Amazonas e Marcha Contra o Trabalho Infantil nos sites: www.ticketagora.com.br e www.endurancemanaus.com.br e no qrcod abaixo disponível na página.