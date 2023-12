Abertas inscrições para concurso do Ministério Público do Amazonas com salário de até R$ 11 mil

As provas acontecerão no dia 3 de março de 2024.

As inscrições serão feitas pelo site www.concursosfcc.com.br das 10h de hoje até às 23h59 do dia 16 de janeiro de 2024.

Manaus/AM – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) abriu, nesta quarta-feira (13), as inscrições para concurso público para nível médio, superior e cadastro reserva. O salário inicial para nível superior é de R$ 11.569,64 e para o médio é de R$ 8.034,35. Veja edital abaixo .

