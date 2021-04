850 quilos de frango com risco de contaminação são apreendidos no Amazonas

“Qualquer produto de origem animal que esteja fora da temperatura de armazenamento tem alto risco de causar infecção alimentar. Os frangos não estavam na temperatura ideal, já estavam descongelando, com muita água, por isso não tinham condições de doação”, explicou a fiscal agropecuária e médica veterinária Patrícia Merlini. Os produtos foram incinerados no matadouro municipal e o transportador foi autuado, sendo aplicada uma multa de R$ 300.

A carga foi interceptada na madrugada de hoje, pelos fiscais da Barreira de Vigilância Agropecuária, e tinha saído de Porto Velho (RO) com destino a Lábrea. As 49 caixas de frango (850 kg) estavam acondicionadas em um caminhão sem refrigeração e não tinham nota fiscal.

Uma carga com 850 quilos de frango, sem nota fiscal e transportada de maneira irregular, foi apreendida e destruída pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), nesta sexta-feira (09), em Humaitá. Os produtos representavam grande risco de contaminação, o que impossibilitou que fossem doados para instituições.

