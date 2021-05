75 condutores bêbados foram flagrados trafegando pelas ruas de Manaus

Manaus/AM - O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), flagrou 75 condutores alcoolizados entre a noite da última terça-feira (25) e a manhã de hoje (29), na capital. Os flagrantes ocorreram durante mais uma semana da operação “Pela Vida” nas zonas norte, leste e oeste da cidade. Dois veículos com restrição de roubo também foram recuperados pelos agentes.

Nas barreiras de fiscalização montadas pelo Neot esta semana, 75 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. As infrações foram comprovadas após os condutores serem submetidos ao teste do etilômetro. Para quem comete essa infração, sete pontos são aplicados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de uma multa em R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. As mesmas medidas são adotadas para quem se recusa a fazer o teste.

Além da alcoolemia, 400 pessoas foram autuadas por diversas irregularidades encontradas durante a fiscalização, entre elas a ausência de documentos equipamentos obrigatórios. Os agentes apreenderam 39 veículos, que foram removidos ao parqueamento do Detran-AM.

A operação “Pela Vida” é realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em conjunto com a Polícia Militar e o Detran-AM, sob a coordenação do secretário de segurança, coronel Louismar Bonates.

Veículos recuperados – Na noite desta sexta-feira (28/05), o Neot recuperou uma motocicleta com restrição de roubo na avenida Torquato Tapajós, zona norte da capital. Já na manhã deste sábado, um carro que também estava com restrição de roubo foi recuperado na rua 52, bairro Cidade Nova. Os veículos foram devolvidos aos proprietários.