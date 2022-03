6.650.994 de doses contra a Covid foram aplicadas no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas aponta que 6.650.994 doses foram aplicadas em todo o estado até este sábado (26), sendo 3.077.998 de primeira dose, 2.501.781 de segunda dose, 60.763 com dose única, 1.004.245 de 1ª dose de reforço e 6.207 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP - www.fvs.am.gov.br.

As informações consolidadas pela FVS-RCP são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

Doses aplicadas por município – Conforme dados gerenciados pela FVS-RCP, e informados pelas secretarias municipais de saúde de cada cidade do Amazonas, até este sábado (26), foram aplicadas as seguintes quantidades de doses, considerando as 1ª e 2ª doses, dose única, 1ª e 2ª doses de reforço: