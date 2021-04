626 mil doses de vacina já foram aplicadas no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou que 626.240 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira (09), sendo 476.079 de primeira dose e 150.161 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do link https://bit.ly/3aTsndS.

