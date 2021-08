6.150 vagas em cursos serão ofertados para profissionais em Turismo no Amazonas

Manaus/AM - A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) assinaram, nesta sexta-feira (20), um termo de cooperação técnica que vai viabilizar a oferta de 6.150 vagas em 20 cursos gratuitos de qualificação profissional exclusivos para profissionais de turismo em 26 municípios do estado. Ainda neste mês será divulgado edital de inscrição para os cursos, que têm previsão de início no mês de setembro.

O presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, reforça que a ação vai garantir que o turismo no Amazonas tenha uma retomada de forma qualificada, agregando valor aos produtos turísticos.

Inicialmente, a capacitação ocorrerá nesses municípios, mas não está descartada a participação de outros de acordo com a demanda das cidades. O início exato das aulas ocorrerá de acordo com o cronograma de atividades dos municípios.

Cursos – Os cursos oferecidos serão realizados por meio de ensino híbrido (on-line e presencial), de acordo com a disponibilidade do público-alvo e respeitando todos os protocolos de biossegurança contra a Covid-19. Dentre os cursos ofertados estão: gastronomia, hotelaria, garçom, condutor de turismo de aventura, condutor de turismo de pesca, entre outros voltados exclusivamente aos profissionais do turismo.

A qualificação profissional será realizada nos seguintes municípios que fazem parte do Mapa do Turismo brasileiro: Anamã, Anori, Barcelos, Benjamim Constant, Boa Vista do Ramos, Borba, Careiro, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Maués, Manacapuru, Manaus, Manaquiri, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, Tefé e Uarini.

Os municípios de Barreirinha e Nhamundá, apesar de não fazerem parte do Mapa, também estão contemplados.