60 pessoas vão parar em hospital após frigorífico explodir no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 60 pessoas foram hospitalizadas após uma explosão ocorrida dentro de um frigorífico nas proximidades do Porto do Iranduba, no interior do Amazonas.

O Corpo de Bombeiros afirma que elas inalaram amônia após um vazamento da substância no estabelecimento. Depois da explosão a equipe de socorristas fez uma varredura no local a procura de outras vítimas em estado grave, mas por sorte, ninguém ficou ferido gravemente.

As chamas causadas pela explosão já foram controladas e as vítimas conduzidas para o hospital do município.