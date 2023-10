58 mil cestas básicas são entregues a famílias isoladas pela seca no Amazonas

Manaus/AM – Neste sábado (28), o Governo do Amazonas registrou a marca mais de 1 mil toneladas de alimentos doadas a famílias soladas devido a seca dos rios no estado.

Aproximadamente 58.000 cestas básicas foram entregues a comunidades de 43 municípios que enfrentam dificuldades de acesso à comida e outros recursos essenciais em meio à escassez de água e alimentos.

A falta de água, além de prejudicar a produção agrícola e a pesca, também dificulta o transporte de suprimentos básicos, tornando a assistência humanitária uma necessidade vital. As ações implementadas pelo Governo do Amazonas visam fornecer alimentos como arroz, feijão, farinha, óleo e outros itens essenciais para as famílias que enfrentam dificuldades devido ao isolamento.

Além dos alimentos, as ações também incluem a distribuição de suprimentos de água potável, purificadores de água, medicamentos básicos e outros recursos essenciais para atender às necessidades imediatas das comunidades isoladas afetadas pela estiagem.

Merenda em Casa

O programa Merenda em Casa atendeu um total de 4.325 alunos, sendo 173 da capital e 4.152 do interior do estado. Levando kits de merenda escolar diretamente à residência dos estudantes nas comunidades remotas do Amazonas, garantindo, desse modo, o acesso dessas crianças e adolescentes à alimentação necessária.

Programa de Assistência Familiar (PAF)

O programa da Agência de Desenvolvimento Sustentável adquiriu e forneceu uma tonelada de alimentos regionais em Tefé. Em Beruri, o PAF adquiriu e forneceu 200kg de banana-prata, 200kg de mamão, 300kg de melancia e 200kg de laranja.