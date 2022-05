4 municípios do Amazonas lideram alertas de desmatamento

Manaus/AM - Os municípios de Lábrea, com 107.05 km², Apuí, com 86,62 km², Manicoré, com 39.47 km² e Humaitá, com 32.53 km², colocam o estado do Amazonas na liderança do recorde de alertas de desmatamento, que no mês de abril, pela primeira vez, superou 1 mil km², conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Especialistas apontam o cenário como grave porque abril ainda é um mês de chuvas na Amazônia, o último do chamado “inverno” amazônico, quando deveria reduzir o ritmo do uso das motosserras.

No entanto, o Amazonas registrou 346.89 km² em alertas de desmatamento, seguido pelo Pará, com 241.92 km², Mato Grosso com 286.68 km² e Rondônia com 107.86 km².

Os municípios que mais têm alertas são depois de Lábrea, Altamira/PA, com 94.02 km², Apuí (AM), com 86.62 km², Colniza(MT), com 74.58 km², Novo Progresso(PA) com 67.07 km², Itaituba(PA) com 42.02 km², Porto Velho (RO) com 41.55 km², Manicoré (AM) com 39.47 km², Humaitá (AM) com 32.53 km² e São Felix do Xingu (PA) com 30.71 km².

De acordo com o Inpe, os alertas desmatamento vêm crescendo desde 2016, que registrou 440 km² em alertas, 2017, 127 km², 2018, 490 km², 2019, 247 km², 2020, 407 km², 2021, 580 km² e 2022, 1.012 km².

De acordo com o Observatório do Clima, que é rede de organizações e entidades especializada no monitoramento de temas do meio ambiente no Brasil, esta é a primeira vez na história do sistema Deter-B, do Inpe, que os alertas mensais de desmatamento ultrapassam 1 mil km² no mês de abril.

Para o Observatório, antes do governo Bolsonaro, era raro um dado mensal de alertas ultrapassar 1.000 km² até mesmo na estação seca. Z preocupação é que no acumulado de 2021 e2022 a Amazônia supere os 15 mil Km² de destruição até julho.

Esse cenário de devastação confronta as metas e compromissos assumidos pelo Brasil durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), como de acabar com desmatamento ilegal antes de 2030.