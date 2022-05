4ª edição do Governo Presente tem mais de 4 mil atendimentos em Manaus

Cidadania e social – A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizou a emissão de mil Registros Gerais (RGs), entre 1ª e 2ª vias. Também foram emitidas 22 carteiras de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), além de solicitações para a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e orientação do Passe Legal.

Manaus/AM - A quarta edição do programa Governo Presente realizou, neste sábado (14), mais 4,4 mil atendimentos para a população, com serviços das secretarias e órgãos estaduais. Desta vez, a ação ocorreu das 8h às 14h na Escola Estadual Waldocke Fricke de Lyra, localizada na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

