26ª edição do Festival Amazonas de Ópera é cancelada

A 26ª edição do Festival Amazonas de Ópera, que aconteceria entre os dias 16 de abril e 26 de maio deste ano, foi cancelada.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa) anunciou que 2024 não contará com o FAO devido a falta de recursos, que estão comprometidos com o decreto de redução de gastos orçamentários do governo do Estado para combater os efeitos da grave estiagem que assolou o Amazonas em 2023. O valor dos repasses para o maior evento de ópera da América Latina seria de R$ 5 milhões.

Veja na íntegra a nota da SEC:

"A Secretaria de Cultura e Economia Criativa informa que o Festival Amazonas de Ópera (FAO) não será realizado em 2024, uma vez que está em vigência, por tempo indeterminado, o decreto de redução de gastos, para manter o equilíbrio orçamentário do governo e manutenção de serviços prioritários.

Por entender que o equilíbrio fiscal é prioridade para os futuros avanços na administração pública do Amazonas, a secretaria buscou nos últimos meses a captação de recursos, junto à iniciativa privada, dentre outras possibilidades de parcerias que viabilizassem a produção do evento deste ano, porém sem conseguir chegar aos valores necessários.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa reconhece e reforça o compromisso com a promoção e difusão da economia da cultura, como um vetor para alavancar a receita; na valorização dos artistas e dos fazedores de cultura e, na potencialização das manifestações artísticas no interior do estado."