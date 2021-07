15 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid em municípios do Amazonas

Manaus/AM - Os mutirões da campanha Vacina Amazonas realizados, neste sábado (10), nas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, encerraram alcançando a marca total de 15.660 mil pessoas, com idade a partir de 18 anos, vacinadas contra a Covid-19.

Ao longo do dia no município de Itacoatiara foram vacinadas 9.719 pessoas; Urucará registrou 1.371 doses aplicadas; em Iranduba 2.592 pessoas receberam a dose do imunizante; Itapiranga alcançou a marca de 1.160 aplicações; e São Sebastião do Uatumã encerrou o mutirão com 818 doses aplicadas na população local, integrante do público-alvo.

Atendimento - A vacinação aconteceu das 8h às 18h em Itapiranga, Iranduba e São Sebastião do Uatumã. Em Urucará a ação iniciou às 8h e encerrou às 17h. Já em Itacoatiara, os postos de vacinação da sede do município foram abertos para atendimento das 8h às 20h; na zona rural a vacinação foi das 8h às 17h.