11 anos depois amazonense recebe medalha de bronze das Olímpiadas de Pequim

O atleta amazonense Sandro Viana, que integrava o revezamento 4x100 do Brasil, em Pequim 2008, só conseguiu receber a medalha de bronze olímpica no ano de 2019, em uma cerimônia realizada na sede do Comitê Olímpico Internacional (COI), em Lausanne (Suíça), depois da Nesta Carter pego no exame antidoping.

Sandro Viana correu ao lado de Vicente Lenilson, Bruno Lins e José Carlos Moreira, o Codó e afirmou ser incompreensível o motivo da demora para a correção de um erro que era tão visível.

O atleta chegou a afirmar ter pensando em não ir à cerimônia, mas decidiu comparecer em respeito ao prêmio. Para ele, o Comitê Olímpico reparou uma injustiça ao entender que a medalha pertencia aos brasileiros.

Além de Pequim, Sandro representou o Brasil nas Olimpíadas de Londres em 2012 e no 4x100 foi ouro nos Jogos Pan-americanos Rio 2007 e Guadalajara 2011.

Sandro se aposentou em 2019 aos 42 anos e é um dos raros amazonenses a ostentar prêmios tão cobiçados no esporte brasileiro como as medalhas que ganhou.

Como lição do episódio, Viana diz ter ficado a prova de que no esporte o respeito é o que deve prevalecer. Sem nunca ter passado por qualquer situação suspeita de doping, por respeito a tudo aquilo que acredita no esporte, ele recebeu a medalha.