100 vagas para a Educação de Jovens e Adultos são oferecidas no Sesc Amazonas

Manaus/M - O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de ingresso à Educação de Jovens e Adultos (EJA) para estudar em Manaus. Estão sendo oferecidas um total de 105 bolsas para novos alunos e 100 vagas para renovação de bolsas, turno noturno. As vagas são gratuitas e distribuídas em Alfabetização (1o ano), Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2o ao 5o ano), Anos Finais do Ensino Fundamental (6o ao 9o ano) e Ensino Médio (1a a 3a série).

Oferecidas pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), as bolsas de estudo 100% gratuitas são destinadas a jovens, adultos, 3a idade e público em geral egresso da rede pública, que possuam renda familiar de até 3 salários mínimos. As vagas são para Manaus e as inscrições terminam no dia 24 de junho/2022. Para conferir o edital completo, acesse: https://bit.ly/BolsasEJA_SescAM .

O curso é voltado ao público que não conseguiu concluir a educação básica no período regular e deseja voltar à sala de aula. As vagas são destinadas, preferencialmente, aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes e/ou egressos da rede pública de ensino. Para os ensinos Fundamental I (1o ao 5o ano) e Fundamental II (6o ao 9o ano), é preciso ter 15 anos de idade ou mais, e para o Ensino Médio (1a a 3a série), 18 anos de idade ou mais. As aulas terão início no dia 11 de julho.

As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h50, no Centro de Educação Danilo de Matos Areosa, situado na Rua Henrique Martins, n. 427, bairro Centro. Para mais informações, entre em contato pelos telefones: (92) 2126-9557 ou (92) 98127-3967.