1º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas começa nesta quinta; confira

Manaus/AM - O 1º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (FECLAM), será realizado nesta quinta-feira (21), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na zona Centro-Sul de Manaus.

Com o tema: “Papel das Casas Legislativas do Estado do Amazonas no Sistema Democrático Brasileiro”, o evento é direcionado a vereadores, prefeitos e servidores públicos das Câmaras Municipais do Estado e pretende debater com os representantes parlamentares o papel das Câmaras e demais temas relacionados às atividades legislativas municipais.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site http://al.am.leg.br/feclam/inscricoes. Basta preencher as informações pessoais para validar a participação no evento. As vagas são limitadas.

Confira a programação;



QUINTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO



• Credenciamento: 14 às 14h45

• Abertura: 15 horas

• Palestra Magna: 15h35 às 16h35

Palestrante: Marco Aurélio Lima Choy, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas

Tema: “As reformas política e eleitoral”



SEXTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO



• Credenciamento: 8 horas

• Palestra: 8h30 às 10 horas

Palestrante: Dra. Fabiana de Menezes Soares (UFMG)

Tema: “Desafios para uma boa legislação: existe receita de bolo?”



• Palestra: 10h15 às 10h45

Palestrante: Fransuá Matos, vereador de Manaus

Tema: “A motivação para servir”



• Palestra: 10h45 às 12 horas

Palestrante: Dr. Felipe Nunes (UFPE), doutor em esfera pública digital

Tema: “Popularidade Digital: como medir e melhorar seu trabalho”



• Almoço com Deputados: 12 horas



• Palestra: 14 horas às 15h30

Palestrante: Dr. Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos, doutor em Ciências Políticas

Tema: “Estratégias para o fortalecimento do Poder Legislativo”



• Coffee break de 15 minutos



• Palestra: 15h45 às 16h30

Palestrante: Rodrigo Gadelha, especialista em marketing digital e inteligência de dados

Tema: “A chave do marketing político para mandatos”



• Solenidade de Encerramento: 16h30 às 17h30



• Coquetel de Encerramento: 17h30