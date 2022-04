Veículos, embarcações e utensílios têm licitações em Boa Vista do Ramos

Boa Vista do Ramos/AM - Comissão Municipal de Licitação (CML) de Boa Vista do Ramos abre, a partir do dia 10 de maio próximo, quatro pregões eletrônicos para adquirir material permanente como produtos, equipamentos e utensílios médico-hospitalares, e também embarcação e pick-up.

Pregão Eletrônico nº 003/2022, no dia 09 de maio de 2022 às 09h00 (Horário de Brasília), objetivando a contratação de pessoa jurídica para futura aquisição de material permanente, do tipo produtos, equipamentos e utensílios médico-hospitalares destinados a estruturação dos serviços públicos de saúde, objeto da Proposta nº 11874.038000/1210-02, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Pregão Eletrônico nº 004/2022, no dia 10 de maio de 2022 às 09h00 (Horário de Brasília), objetivando a contratação de pessoa jurídica para aquisição de embarcação para transporte com motor de popa destinadas a modernização dos serviços públicos de saúde, objeto da Proposta nº 11874.038000/1210-03 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Pregão Eletrônico nº 005/2022, no dia 10 de maio de 2022 às14h00 (Horário de Brasília), objetivando a contratação de pessoa jurídica para futura aquisição de veículo automotor, tipo pick-up, destinado a modernização dos serviços públicos de saúde, objeto da Proposta nº 11874.038000/1210-06 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Pregão Eletrônico nº 006/2022, no dia 11 de maio de 2022 às 09h00 (Horário de Brasília), objetivando a contratação de pessoa jurídica para futura aquisição de material permanente, do tipo produtos, equipamentos e utensílios médico-hospitalares destinados a estruturação dos serviços públicos de saúde, objeto da Proposta nº 11874.038000/1210-06, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Os avisos de licitação foram divulgados na edição desta terça-feira, dia 26, do Diário Oficial dos Municípios.

Os editais estarão disponíveis na sede da Comissão Municipal de Licitação, do dia 27/04/2022 a 06/05/2022, na Travessa Hermínio Cruz, nº S/N – Centro - CEP 69.195-000, Boa Vista do Ramos/AM, no horário das 08h às 11h, de segunda a sexta-feira (dias úteis), podendo ser retirados em arquivo eletrônico por mídia portátil/removível, arquivo impresso mediante o pagamento das custas de impressão ou gratuitamente em através do Portal de Compras do Governo Federal e do Portal da Transparência – Boa Vista do Ramos.