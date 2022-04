Veículos e máquinas pesadas gastam R$ 8,8 milhões de Novo Aripuanã

Novo Aripuanã/AM – A locação de veículos automotores leves, veículos e máquinas pesadas, barcos regionais e embarcações fluviais de pequeno porte, para atender o complexo administrativo da prefeitura local, assim com a representação em Manaus, vai gerar despesas de R$ 8,8 milhões, conforme pregão presencial nº 004/2022 - CPL/SRP, que definiu fornecedores.

O prefeito de Novo Aripuanã, Jocione dos Santos Souza, sancionou a licitação que registrou três lances vencedores, no valor total de R$ 8.799.840,00.

Entre as empresas vencedoras, a RF de Oliveira dos Santos, com R$ 1.195.560,00 do lote 01, e R$ 3.616.920,00 do lote 02, somando R$ 4.812.480,00, o equivalente a cerca de 55%, ficou com a maior parcela de itens arrematados.

Em seguida vem a Collect Ambiental, com R$ 624.600,00, do lote 01, e R$ 2.527.560,00, do lote 02, totalizando itens arrematados no valor de R$ 3.152.160,00. A Brasil Alho Construções, Comércio e Navegação, com R$ 835.200,00, arrematou o restante, que é todo o lote 3.