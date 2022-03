Veículos alugados custam R$ 2,6 milhões a Boa Vista do Ramos

O prefeito de Boa Vista do Ramos, Eraldo Trindade da Silva, firmou a homologação, no dia 16 de março, da licitação que acatou proposta no valor de R$ 2.615.040,00, tendo como vencedora do pregão a empresa RDA Perdigão.

Boa Vista do Ramos/AM – A contratação de serviços de locação de embarcações e veículos vai onerar a prefeitura local em R$ 2,6 milhões, de acordo com pregão presencial por SRP nº 003/2022, que definiu prestador de serviço.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.