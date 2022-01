Semed de Manicoré recebe mais de R$ 450 mil em material de expediente

A fornecedora do material de expediente é a Telles C de Santana & Cia., que vai receber pelos produtos o total de R$ 458.193,40, informa o termo de homologação firmado pelo prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, no dia 26 de janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.