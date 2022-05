São Paulo de Olivença banca festa de quase R$ 500 mil

O prefeito de São Paulo de Olivença, Nazareno Souza Martins, ratificou, no último dia 2, a inexigibilidade que indicou “Os Barões da Pisadinha” para realização de show artístico pelo 140° aniversário do município, com remuneração de R$ 480 mil à empresa Terraxx Locações e Execuções, que os representa.

