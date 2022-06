Santa Isabel paga R$ 1,3 milhão por material de expediente

Santa Isabel do Rio Negro/AM – A compra de material de expediente pela prefeitura local, com adesão aos pregões presenciais nº 004 e 005/2022 da Prefeitura de Autazes, no Sistema de Registro de Preço, gera despesa na faixa de R$ 1,3 milhão, de acordo com aviso de adesão divulgado na edição de 6 de junho do Diário Oficial dos Municípios.

Conforme o documento publicado, a Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro vai comprar os itens citados da Pedrosa Comércio de Vestuário, no valor de R$: 818.037,50, e da Polar Comércio de Papelaria, no montante de R$ 532.207,50, totalizando R$ 1.350.245,00.

O aviso de adesão foi firmado pela prefeita em exercício, Alice Izabel da Cunha Beleza, no dia 3 de junho.