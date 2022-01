Publicidade oficial de Urucurituba tem gasto de R$ 217 mil

Urucurituba/AM – A Prefeitura de Urucurituba renovou, por 12 meses, o contrato com a empresa que lhe presta serviço de “Publicações de matérias e atos administrativos em diários oficiais e jornais de grande circulação” em ato assinado no último dia 3 de janeiro, conforme divulgação no Diário Oficial dos Municípios. A empresa contratada é a Publicidade Comunicação e Marketing – Eireli, informa o extrato do 1º termo aditivo assinado pelo prefeito de Urucurituba, Claudenor de Castro Pontes. O custo do contrato, que tem vigência até 31 de dezembro de 2022, é de R$ 217.220,00.

