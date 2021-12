Produtos odontológicos vão custar R$ 645 mil à Prefeitura de Borba

Borba/AM – Três empresas saíram vencedoras do pregão eletrônico nº 038/21-CPL/PMB, que licitou o registro de preços de 80 itens relacionados a materiais e produtos odontológicos para a Prefeitura de Borba, ao custo de R$ 645.536,00. No despacho de homologação firmado pelo prefeito Simão Peixoto Lima, no último dia 22, aparece com a maior cota a empresa Primecare Com. de Medicamentos e Mat. Hospitalares, que pode fornecer até o valor de R$ 598.046,00, equivalente a cerca de 93% do total. O restante dos itens ficou com a WN Comércio Odontocirúrgico, R$ 39.150,00; e com a Indústria e F. de Art. para Vestuário, com R$ 8.340,00.

