Produtos laboratoriais gastam mais de R$ 1 milhão em Novo Airão

Novo Airão/AM – A compra de produtos laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde vai ocasionar despesa acima de R$ 1 milhão, conforme pregão presencial nº 015/2022-CPL/PMNA, que acatou três propostas vencedoras.

O prefeito de Novo Airão, Roberto Frederico Paes Júnior, homologou, no dia 4 de maio, licitação que registrou valor total de R$ 1.030.987,62, com aprovação de propostas apresentadas por três empresa: Figuereido Farma Com. de Produtos Hospitalares, com R$ 723.534,96, Hosplab Com. de Artigos Médicos e Ortopédicos, com R$ 224.181,62, e a AJ Med Comércio de Prod. Hosp. e Alimentícios, com R$ 83.271,04.