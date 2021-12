Prefeitura vai gastar quase R$ 1 milhão na feira de Tonantins

Tonantins/AM – A tomada de preços nº 002/2021-CPL, efetivada pela Prefeitura de Tonantins, elegeu empresa para construir feira naquela localidade e o valor a ser empregado na construção se aproxima de R$ 1 milhão. A licitação, homologada pelo prefeito Francisco Sales de Oliveira, indicou a empresa EPN Projetos e Construções – Eireli, como a vencedora da tomada de preços e o montante a ser usado na construção da feira é de R$ 991.450,80. O despacho de homologação do prefeito de Tonantins, datado de 23 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do dia 24.

